『GRANTRES グラントレス Remix リミックス キャット BLK ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 30分に出品され03月08日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 確かな素材の肌ざわりと匠の技によって作られたデザインのアイウェアブランド

タキロンローランド社のアセテート採用、デザインはキャットタイプ



確かな素材の肌ざわりと匠の技によって作られたデザインのアイウェアブランド

GRANTRESグラントレスは、確かな素材の選別によって生まれた肌ざわりと匠の技によって作られたデザインです。ソウル、ポップカルチャーなど音楽カルチャーに影響された流行にとらわれない日本発のアイウェアブランドです。



タキロンローランド社のアセテート採用、デザインはキャットタイプ

フレーム素材にはタキロンローランド社のアセテートを採用しました。フロントはブラック、耳元はゴールドのコラボレーションで、デザインはキャットタイプです。



商品ワード： アイウェア 眼鏡 メガネ サングラス GRANTRES グラントレス タキロンローランド ロックスタージャパンGRANTRES グラントレス Remix リミックス キャット BLK ブラック