『POLICE ポリス メガネフレーム VPLM43J-0530 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 フルリム vplm-43j【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 00時 41分に出品され04月10日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：POLICE ポリス
型番：VPLM43J-0530
性別：男性・女性
【商品詳細】
サイズ：レンズ横幅55ミリ、縦幅約34.0ミリ、鼻幅17ミリ、
テンプルの長さ142ミリ、フレーム全体の幅：約144ミリ
フレームカラー
フロント：シャイニーブラック
テンプル：マットブラック
フレーム素材：チタン
レンズ材質：デモレンズ(プラスティック)
※デモレンズが入った状態ではご使用できませんので、
必ず度数ナシ・度数付レンズに入れ替えてご使用ください。
付属品：ポリス純正ケース
※付属品の仕様等は変更になる場合ございます。ご了承くださいませ。
状態：新品
手数料：送料無料・代引き手数料無料
発送：[フレームのみ]及び[レンズ入れ替え]のご注文の場合は即日〜3日前後で
発送させていただきます。
※レンズ別注の場合は７日〜１０日で発送させていただきます。
(カラー染色・遠近両用・度数付b.uiレンズなど)
ポリス POLICE メガネ VPL176J-0530 眼鏡 ブランド 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 ブラック 縁ナシ
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落札価格8316円
897 入札履歴
終了
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