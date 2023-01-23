『POLICE ポリス メガネフレーム VPLM43J-0530 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 フルリム vplm-43j【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 00時 41分に出品され04月10日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：POLICE ポリス

型番：VPLM43J-0530

性別：男性・女性

【商品詳細】

サイズ：レンズ横幅55ミリ、縦幅約34.0ミリ、鼻幅17ミリ、

テンプルの長さ142ミリ、フレーム全体の幅：約144ミリ

フレームカラー

フロント：シャイニーブラック

テンプル：マットブラック

フレーム素材：チタン

レンズ材質：デモレンズ(プラスティック)

※デモレンズが入った状態ではご使用できませんので、

必ず度数ナシ・度数付レンズに入れ替えてご使用ください。

付属品：ポリス純正ケース

※付属品の仕様等は変更になる場合ございます。ご了承くださいませ。

状態：新品

手数料：送料無料・代引き手数料無料

発送：[フレームのみ]及び[レンズ入れ替え]のご注文の場合は即日〜3日前後で

発送させていただきます。

※レンズ別注の場合は７日〜１０日で発送させていただきます。

(カラー染色・遠近両用・度数付b.uiレンズなど)