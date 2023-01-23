『コンタクト アキュビューオアシス マルチフォーカル 6枚入×4箱 遠近両用 2ウィーク ジョンソンエンドジョンソン J&J 使い捨て 送料無料 2week【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 55分に出品され03月24日 23時 55分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【国内正規品】【処方箋不要】【処方箋なし】
商品説明 アキュビュー オアシス マルチフォーカル
【ジョンソン＆ジョンソン】【ACUVUE】
【2WEEK】【OASYS】【シリコン素材】
種別 2週間使い捨てコンタクト
発売元 ジョンソン＆ジョンソン
製造国 アメリカ・アイルランド
医療承認Ｎｏ 21800BZY10252000
区分 高度管理医療機器
商品内容 アキュビュー オアシス マルチフォーカル 遠近両用【6枚入り】×4箱
使用期限 3年以上
製品情報
BC【ベースカーブ】 8.4
DIA【レンズ径】 14.3
PWR【近視/遠視度数】
±0.00〜+5.00
(0.25 Step)
-0.25〜-9.00
(0.25 Step)
ADD【加入度数】
Low(+0.75D〜+1.25D)
Mid(+1.50D〜+1.75D)
High(+2.00D〜+2.50D)
CT【中心厚】 0.070mm
【PWR-3.00の場合】
含水率 38％
広告文責 ファーストコンタクト【011-206-0350】
高度管理医療機器販売許可 第1095号
アキュビューオアシス マルチフォーカル 遠近両用 2ウィーク 2week ACUVUE OASYS MULTIFOCAL 6枚入り 4箱 コンタクトレンズ
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落札価格8316円
352 入札履歴
終了
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