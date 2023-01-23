『コンタクト アキュビューオアシス マルチフォーカル 6枚入×4箱 遠近両用 2ウィーク ジョンソンエンドジョンソン J&J 使い捨て 送料無料 2week【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 55分に出品され03月24日 23時 55分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【国内正規品】【処方箋不要】【処方箋なし】



商品説明 アキュビュー オアシス マルチフォーカル

【ジョンソン＆ジョンソン】【ACUVUE】

【2WEEK】【OASYS】【シリコン素材】

種別 2週間使い捨てコンタクト

発売元 ジョンソン＆ジョンソン

製造国 アメリカ・アイルランド

医療承認Ｎｏ 21800BZY10252000

区分 高度管理医療機器

商品内容 アキュビュー オアシス マルチフォーカル 遠近両用【6枚入り】×4箱

使用期限 3年以上

製品情報

BC【ベースカーブ】 8.4

DIA【レンズ径】 14.3

PWR【近視/遠視度数】

±0.00〜+5.00

(0.25 Step)

-0.25〜-9.00

(0.25 Step)

ADD【加入度数】

Low(+0.75D〜+1.25D)

Mid(+1.50D〜+1.75D)

High(+2.00D〜+2.50D)



CT【中心厚】 0.070mm

【PWR-3.00の場合】

含水率 38％

広告文責 ファーストコンタクト【011-206-0350】

高度管理医療機器販売許可 第1095号