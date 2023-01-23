『MICHAEL LINNELL マイケルリンネル Boston Ruck ボストンリュック リュックサック バックパック ボストンバッグ 2WAY ブラック ML-036 45L 国内正規品 bgsin【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 45分に出品され03月19日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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特徴
タイプ
バックパック/ボストンバッグ
メイン収納
ファスナーPCポケット×1
ファスナーポケット×2
ファスナーメッシュポケット×2
外部収納
ファスナーポケット×2
サイズ(公式)
約H28×W53×D30(cm)
容量 : 約45L
重量 : 約1000g
素材
ポリエステル×リフレクター
カラー
Black/Black
Black/White
Black/Red
仕入情報
国内正規品(新品)
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落札価格8316円
988 入札履歴
終了
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