『MICHAEL LINNELL マイケルリンネル Boston Ruck ボストンリュック リュックサック バックパック ボストンバッグ 2WAY ブラック ML-036 45L 国内正規品 bgsin【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 45分に出品され03月19日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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特徴

タイプ

バックパック/ボストンバッグ



メイン収納

ファスナーPCポケット×1

ファスナーポケット×2

ファスナーメッシュポケット×2



外部収納

ファスナーポケット×2



サイズ(公式)

約H28×W53×D30(cm)

容量 : 約45L

重量 : 約1000g



素材

ポリエステル×リフレクター



カラー

Black/Black

Black/White

Black/Red



仕入情報

国内正規品(新品)



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