『プルサール コート ド フル [2020]セリエ サン ブノワ (赤ワイン) [S]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 08分に出品され03月20日 21時 08分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入元資料より抜粋 地方：ジュラ

原産地呼称：アルボワ・ピュピヤンAOC

品種：プルサール100％



醸造：

0.4ha、1987年植樹、ピュピヤン中心部、昔の採石場に位置する区画、マール、貝の化石を含む石灰、砂利土壌。



100％除?、天然酵母によりファイバー製タンクで発酵、キュヴェゾン14日、マロラクティック発酵、ステンレスタンクで6ヶ月熟成。コート・ド・フルはリューディ名。



南向きの区画により、しっかりとしたタンニンと果実味を備えた厚みのあるワインに仕上がっています。熟したマンゴーのようなトロピカルフルーツのニュアンスも僅かに感じます。 地方：ジュラ原産地呼称：アルボワ・ピュピヤンAOC品種：プルサール100％醸造：0.4ha、1987年植樹、ピュピヤン中心部、昔の採石場に位置する区画、マール、貝の化石を含む石灰、砂利土壌。100％除?、天然酵母によりファイバー製タンクで発酵、キュヴェゾン14日、マロラクティック発酵、ステンレスタンクで6ヶ月熟成。コート・ド・フルはリューディ名。南向きの区画により、しっかりとしたタンニンと果実味を備えた厚みのあるワインに仕上がっています。熟したマンゴーのようなトロピカルフルーツのニュアンスも僅かに感じます。

INFORMATION Name Ploussard Cote de Feule Cellier Saint Benoit ブドウ品種 プルサール 生産者名 セリエ サン ブノワ 産地 フランス／ジュラ Region France／Jura 内容量 750ml WA −／Issue − WS −／Issue − 冷暗所での保管をお勧めします。

商品カテゴリ タカムラ ワイン ハウス ワイン フランスその他 フランス／ジュラ・サヴォワ地方 セリエ サン ブノワ 食品 ドリンク、水、お酒 ワイン 赤ワイン

商品コード 0400003328840