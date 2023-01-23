『プルサール コート ド フル [2020]セリエ サン ブノワ (赤ワイン) [S]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 08分に出品され03月20日 21時 08分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|Name
|Ploussard Cote de Feule Cellier Saint Benoit
|ブドウ品種
|プルサール
|生産者名
|セリエ サン ブノワ
|産地
|フランス／ジュラ
|Region
|France／Jura
|内容量
|750ml
|WA
|−／Issue −
|WS
|−／Issue −
冷暗所での保管をお勧めします。
商品カテゴリ
商品コード
0400003328840
フィサン[2021]年 ドメーヌ モンジャール ミュニュレ元詰(8代目ヴァンサン モンジャール家) AOCフィッサン 樹齢40年のV.V 正規品
¥ 8316
キアンティ ルフィナ ヴィッラ・ディ・ヴェトリチェ/アジィェンダ・アグリコーラ・グラーティ 750ml×6本 (赤ワイン)
¥ 8316
2019 ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ クロ サン フィリベール ブラン モノポール ドメーヌ メオ カミュゼ 白ワイン 辛口 750ml Meo Camuzet Bourgogne Ha
¥ 8316
2016 カベルネ ソーヴィニヨン 750ml イングルヌック 赤ワイン コク辛口 ワイン ^QAIGCS16^
¥ 8316
ヴィーニンガー シャルドネ グラン セレクト 2018
¥ 8316
モレ サン ドニ [ 2021 ]オレリアン ヴェルデ ( 赤ワイン ) [S]
¥ 8316
ポマール プルミエ クリュ レ ザルヴレ 2013 ユベール リニエ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
ミレジム [ 2006 ]シャンパーニュ カステルノー ( 泡 白 ) シャンパン シャンパーニュ
¥ 8316
ムルソー [ 2020 ]フーレ ルーミエ ド フォセ ( 白ワイン ) [S]
¥ 8316
シュマン デ モワンヌ ド ヴェルジー ヴァン ド フランス[2020]年 ドメーヌ グロ フレール エ スール元詰 ヴァン ド フランス
¥ 8316
赤ワイン ダックホーン カベルネ ソーヴィニヨン パッツィマロ ヴィンヤード ナパ ヴァレー 2017
¥ 8316
12/17〜19はエントリーで全品+5% 750ml 正規 コルヴォ ビアンコ ドゥーカ ディ サラパルータ ワイン ケース販売(12本入)
¥ 8316
ニュイ サン ジョルジュ レ シャリオ 2010 ドメーヌ ミッシェル グロ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
レ スタンツェ 1999 ポリツィアーノ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
ロンコ デイ ドメニカニ 1997 ヴァルテル フィリプッティ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
アイテルスバッハー カルトホイザホフベルグ リースリング アウスレーゼ 1997 カルトホイザーホフ （C.ティレル） 750ｍｌ 甘口白 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
シャサーニュ モンラッシェ 2020 バシェ ルグロ 750ｍｌ 白 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
シャトーヌフ デュ パプ 1999 ル ヴュー ドンジョン 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
¥ 8316
落札価格8316円
25 入札履歴
終了
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