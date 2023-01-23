『2019 ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ クロ サン フィリベール ブラン モノポール ドメーヌ メオ カミュゼ 白ワイン 辛口 750ml Meo Camuzet Bourgogne Ha【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 07分に出品され03月10日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】Meo Camuzet Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Clos St Philibert Blanc Monopole 2019



【蔵元】メオ・カミュゼ / Meo Camuzet



【生産地】フランス/France＞ブルゴーニュ地方/Bourgogne＞コート・ド・ニュイ地区/Cote de Nuits＞オート・コート・ド・ニュイ/Hautes Cotes de Nuits



【格付】A.O.C オート・コート・ド・ニュイ / Hautes Cotes de Nuits



【ヴィンテージ】2019年



【種類 / 味わい】白white / 辛口dry



【品種】シャルドネ100％



【容量】750ml



【輸入】リーファー輸入・定温保管