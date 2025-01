シャトー サンティザン 2019 メドック 酸化防止剤無添加 6本入り【5，000円以上送料無料】【ケース品】【コストコ お買い得】

商品情報

原産国:フランス、内容量750ml ×6本、アルコール度数:14.0%、保存方法:常温

商品番号:3295890226006

CHATEAU SAINT-YZANS 2019 MEDOC NO SO2 紫色を帯びたガーネットレッド。香りにはいちごやモレロチェリーなどの熟した赤い果実のアロマが感じられます。ボリューム感豊かな味わいにより、口あたりのよい仕上がり。ボルドーメドック産の酸化防止剤無添加赤ワインです。 The wine presents a nice garnet red color with purple hints. The nose reveals ripe red fruits aromas such as strawberry and morello cherry. The rich and fleshy palate makes this wine especially charming and pleasant.