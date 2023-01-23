『Shokz ショックス 骨伝導方式 Bluetoothヘッドホン イヤホン 耳かけ OpenMove Himalayan Pink AFT-EP-000025【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 30分に出品され03月25日 18時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
AFTEP000025 オープンムーブ ヒマラヤンピンク ブルートゥース 防塵 防水 IP55 USB-C充電 軽量 2年保証 専用ポーチ付き
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¥ 8316
SHOKZ 旧AfterShokz アフターショックス OPENMOVE 骨伝導 イヤホン ワイヤレス マイク ブルートゥース IP55 防水 軽量 長時間再生 正規代理店
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落札価格8316円
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終了
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