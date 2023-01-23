『ヨネックス ニットウォームアップシャツ・パンツ上下セット 50139J 60139J ジュニア 2023SS バドミントン テニスソフトテニス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 23時 55分に出品され03月03日 23時 55分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【50139J スペック】

品番：50139J

商品名：ニットウォームアップシャツ

カラー：

007：ブラック

019：ネイビーブルー

496：サンセットレッド

サイズ：J120〜J140

素材：ポリエステル100％

原産国：カンボジア製

機能：UVカット、吸汗速乾、制電

その他：※ファスナーショート仕様

【60139J スペック】

品番：60139J

商品名：ニットウォームアップシャツ/パンツ

カラー：

007：ブラック

019：ネイビーブルー

243：ブラック/ブラック

サイズ：J120〜J140

素材：ポリエステル100％

原産国：カンボジア製

機能：UVカット、吸汗速乾、制電

その他：※ファスナーショート仕様