『ニューバランス New Balance テニスシューズ FUELCELL 996 V5 O フューエルセル996 テニス オムニ・クレーコート用 テニスシューズ 4E 幅広 MCO996 J5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 46分に出品され03月27日 21時 46分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズ テニスシューズ オムニクレーコート
Fuelcell 996 v5 O フューエルセル 996 v5 O
前足部外側ウォールを上げて横ブレを抑制しつつ、ニットアッパーにPUパターンを組み合わせ軽量性と耐久性を追求したオムニ/クレーコート「FuelCell 996 v5」から新色が登場。
チキンレッグ形状のTPUプレートを封入し中足部のねじれを制御し、厚みのあるFuelCellミッドソールが抜群のクッション性と反発性、オーソライトインソールが卓越した快適性を提供し、コートカバータイプのプレーヤーに推奨。
【メーカー】ニューバランス newbalance
【カラー】J5：BLACK
【素材】アッパー：合成樹脂、ソール：ゴム底
【幅】4E
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落札価格8316円
522 入札履歴
終了
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