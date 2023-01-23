『On オン スウェットパンツ Sweat Pants M 146.00677M メンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 07時 11分に出品され04月21日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スウェットパンツ：スイスエンジニアリングを施したスウェットパンツに新色が登場。トラックサイドでのウォーミングアップや、自宅でのクールダウンに。

サイズ＆フィット感：少しゆったりしたフィット感

【素材】再生ポリエステル82％、リヨセル13％、ポリウレタン5％



【03001350100000000】【02703000000000000】