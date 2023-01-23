『本間ゴルフ ライトダウンベスト レディース ウェア アパレル ホンマ HONMA GOLF LADIES WEAR【2024年最新】 』はヤフオクでから05月12日 16時 04分に出品され05月12日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽量２重織（ダウン吹き出し防止効果）の素材に、上質なFP700のダウンを使用した軽量ベスト。肩ヨークと脇パーツはストレッチ素材と組み合わせ、アクティブな動きのストレスを軽減します。裏地にはアルミコーティングされた素材を配置し、体の体温を反射し衣服内の温度を上昇させます。初秋からはシャツの上に、初冬からはセーターとのコーディネートに活躍します。
カラー：ホワイト / イエロー / ブラック
サイズ：S / M / L
素材：本体：ナイロン87％、ポリエステル13％中綿：ダウン90％、フェザー10％
生産国：中国
機能：防風 / 撥水 / ストレッチ / 裏地蓄熱
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落札価格8316円
924 入札履歴
終了
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