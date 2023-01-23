『キャロウェイ レディース ゴルフウェア ロングパンツ 秋 冬 8WAYストレッチ防風ボンディングパンツ カジュアル C23226205 Callaway【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 06時 44分に出品され05月01日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
8WAYストレッチ防風ボンディングパンツ 3層構造の防風ボンディングパンツです。 肌面はフリース素材で肌触りが気持ち良く、寒い冬でも衣服内の暖気を逃がさず暖かいパンツです。 ボンディングながら、ソフトな素材感もうれしい特徴です。 シーズンモチーフを大胆にプリントし、オリジナリティーを出しました。 カラー(メーカー表記)： ベージュ(ベージュ) ホワイト(ホワイト) グレー(グレー) ブラック(ブラック) 素材：表側/ポリエステル100％ 裏側/ポリエステル100％ 前開き：有 サイズ： XS(SS)：対象ウエスト/57-60cm S：対象ウエスト/60-63cm M：対象ウエスト/63-66cm L：対象ウエスト/66-69cm XL(LL・O)：対象ウエスト/69-72cm 生産国：中国 2023秋冬モデル アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO ゴルフ5 GOLF5 ごるふ5 ごるふふぁいぶ ゴルフ ゴルフウェア ゴルフパンツ ロングパンツ 秋冬 レディース レディ LD 【sm_l_pt】 【szS】 【bg_l_pt】 【szXL】
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落札価格8316円
441 入札履歴
終了
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