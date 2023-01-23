『ヨネックス レディース ウォームアップパーカー 2023〜24年秋冬限定モデル [365日出荷] [物流](メール便不可)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 13時 07分に出品され03月28日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 /メーカー ヨネックス（YONEX） /品名 ウォームアップパーカー /品番 58105 /サイズ S、M、L、O、XO（レディース） /カラー 007（ブラック） 292（カッパーオレンジ） 583（プルーン） /素材 表面：ポリエステル100％、裏面：ポリエステル76％・レーヨン24％ /生産国 中国 /商品機能 ヒートカプセルトリプル・赤外線充熱：太陽光や人体から発する赤外線を吸収して熱に変える赤外線充熱。・遠赤外線放射：遠赤外線効果で身体を暖かく包み込む。・吸湿発熱：身体から発生する水分を吸収して発熱。暖められた空気を繊維の間に取り込んで保温。 ストレッチ 制電 防風 数量限定 /メール便不可 ウォームアップパーカー ウオームアップパーカー ジップパーカー ジップフーディー フルジップ フルジップパーカー プラクティスシャツ プラクティスウェア 練習着 レディース 女性 ウィメンズ ウイメンズ