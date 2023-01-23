『香水 グッチ GUCCI グッチ ブルーム プロフーモ ディ フィオーリ EDP SP 50ml【送料無料】【レディース】 フレグランス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 21時 35分に出品され03月07日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
for woman
夢のような庭園をイメージした幻想的なフレグランス。
人を虜にするチュベローズエッセンスの魅力を、ジャスミンサンバックアブソリュートが引き出し、
鮮烈な第一印象を演出。イランイラン、サンダルウッド、などのウッディノートが続き、
豊かな表情が増します。オリス コンクリートとベンゾイン、ムスクノートがブレンドすることで、
エレガントでユニークな残り香に。
トップ：チュベローズ、ジャスミン サンバック クローズド バッド、ジャスミン サンバック アブソリュート
ミドル：イランイラン、アコード、サンダルウッド、サンドレンチド ウッディノート
ラスト：オリス コンクリート、ベンゾイン、ムスクノート
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落札価格8316円
550 入札履歴
終了
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