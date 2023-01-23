《セット販売》　コーセーコスメポート ソフティモ クリアプロ クレンジングバーム CICA ホワイト (90g)×6個セット メイク落とし くすみ キメ乱れ　送料無料【2024年最新】



名 称 《セット販売》 ソフティモ クリアプロ クレンジングバーム CICA ホワイト 内容量 90g×6個 特 徴 New！パワーアップ新処方

メラニン含む 古い角質透明感ケア

ホワイトクレイ（皮脂吸着） ハトムギ油・5種の植物油脂（保湿）配合



clear pro by softymo

大人の3大肌悩み＊1に着目

研究を重ねた「クリアプロ パフォーマンス テクノロジー＊2」でエステ後のような肌本来のクリアな美しさをひきだす高機能スキンケアシリーズ

＊1 透明感・毛穴・ハリ感のこと、＊2 それぞれの肌悩みに特化し、最適にアプローチする技術



ほどけるようにとろけて肌うるおう CICAクレンジングバーム

くすみの原因（古い角質）オフ

オイル ・保湿成分 ・ホワイトクレイ ・透明感アップ成分 ・メイク汚れ ・皮脂汚れ

保湿成分たっぷりのバームがとろけてオイル状に変化。肌のすみずみまで伸び広がり、メラニンを含む古い角質もやわらげて落としやすくする。

メイクとともに、くすみの原因＊まで除去してすっきり。透明感アップ処方でメイクを落とす前よりうるおった透明感の高い肌に。



1品で7つの効果オールインワンバーム

うるおいケア＋クレンジング、洗顔、毛穴ケア、角質ケア、マッサージ効果、トリートメント効果※1



皮脂吸着 ホワイトクレイ

透明感アップ成分

厳選保湿 ツボクサエキス・ハトムギ油 5種の植物油脂



・とろけるバームが、マスカラなどのしっかりメイクもすっきりオフ

・メラニンを含む古い角質除去

・落とすたび肌うるおうスキンケアクレンジング 保湿成分88％※



まつエクOK 洗顔不要※2 アルコール（エチルアルコール）フリー パラベンフリー



12種の天然香料配合 フレッシュハーブの香り



※保湿・エモリエント成分

※1 メイク汚れなどを除去してキメを整えること

※2 クレンジング後の洗顔は不要です。ホワイトクレイはカオリンです。透明感アップ成分はジカプリン酸PGです。

5種の植物油脂はオリーブ果実油・ゴマ種子油・サフラワー油・シア脂・ホホバ種子油です。 成 分 ミネラルオイル、エチルヘキサン酸セチル、ジカプリン酸PG、トリエチルヘキサノイン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、合成ワックス、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルシリル化シリカ、オリーブ果実油、ゴマ種子油、サフラワー油、シア脂、ツボクサ葉エキス、トコフェロール、ハトムギ油、ホホバ種子油、BG、BHT、DPG、カオリン、ジメチコン、トリエトキシカプリリルシラン、水、水酸化Al、フェノキシエタノール、香料、酸化チタン、酸化亜鉛 使用方法 乾いた手のひらに適量（専用スパチュラ山盛り1杯程度）をとり、マッサージするようにメイクとよくなじませたあと、水かぬるま湯で充分に洗い流します。 区 分 化粧品/クレンジング、メイク落とし/日本製 ご注意 本品記載の使用法・使用上の注意をよくお読みの上ご使用下さい。 製造販売元 株式会社 コーセー 東京都中央区日本橋3-6-2 発売元 コーセーコスメポート株式会社

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