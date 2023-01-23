《セット販売》　コーセーコスメポート ソフティモ クリアプ クレンジングバーム CICA ブラック (90g)×6個セット メイク落とし 毛穴 テカリ　送料無料【年末の贈り物】



名 称 《セット販売》 ソフティモ クリアプロ クレンジングバーム CICA ブラック 内容量 90g×6個 特 徴 New！パワーアップ新処方

黒ずみ・皮脂・ベタつき ごっそりOFF

炭（皮脂吸着）、重曹（洗浄成分）配合



clear pro by softymo

大人の3大肌悩み＊1に着目

研究を重ねた「クリアプロ パフォーマンス テクノロジー＊2」でエステ後のような肌本来のクリアな美しさをひきだす高機能スキンケアシリーズ

＊1 透明感・毛穴・ハリ感のこと、＊2 それぞれの肌悩みに特化し、最適にアプローチする技術



ほどけるようにとろけて肌うるおう CICAクレンジングバーム

黒ずみ・皮脂・ベタつきを吸着除去

・保湿成分たっぷりのバームがとろけてオイル状に変化。肌のすみずみまで伸び広がり、毛穴の奥のメイクや皮脂を浮き上がらせる。

・炭が過剰な皮脂を吸着。さらに重曹の洗浄効果で黒ずみやベタつきまで除去してすっきり。メイクを落とす前よりうるおったすべすべ肌に。



1品で7つの効果オールインワンバーム

うるおいケア＋クレンジング、洗顔、毛穴ケア、角質ケア、マッサージ効果、トリートメント効果※1



洗浄：重曹

皮脂吸着：炭

厳選保湿：ツボクサエキス・ドクダミエキス、5種の植物油脂※3



・とろけるバームが、マスカラなどのしっかりメイクもすっきりオフ

・酸化皮脂・テカリ・毛穴の黒ずみ除去

・落とすたび肌うるおうスキンケアクレンジング 保湿成分87％※



まつエクOK 洗顔不要※2 アルコール（エチルアルコール）フリー パラベンフリー



12種の天然香料配合 フレッシュハーブの香り



※保湿・エモリエント成分

※1 メイク汚れなどを除去してキメを整えること

※2 クレンジング後の洗顔は不要です。

※3 5種の植物油脂はオリーブ果実油・ゴマ種子油・サフラワー油・シア脂・ホホバ種子油です。

重曹は炭酸水素Naです。 成 分 ミネラルオイル、トリエチルヘキサノイン、ジカプリン酸PG、エチルヘキサン酸セチル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、合成ワックス、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルシリル化シリカ、オリーブ果実油、ゴマ種子油、サフラワー油、シア脂、ツボクサ葉エキス、トコフェロール、ドクダミエキス、ホホバ種子油、BG、BHT、DPG、ジメチコン、水、炭、炭酸水素Na、フェノキシエタノール、香料、酸化亜鉛、酸化鉄 使用方法 乾いた手のひらに適量（専用スパチュラ山盛り1杯程度）をとり、マッサージするようにメイクとよくなじませたあと、水かぬるま湯で充分に洗い流します。 区 分 化粧品/クレンジング、メイク落とし/日本製 ご注意 本品記載の使用法・使用上の注意をよくお読みの上ご使用下さい。 製造販売元 株式会社 コーセー 東京都中央区日本橋3-6-2 発売元 コーセーコスメポート株式会社

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