『鉢カバー おしゃれ 人気 大型 プランター 観葉植物 植木鉢 FRP製 セラポット 10〜12号用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 26分に出品され03月06日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鉢カバー（プランター/ポット/インテリア/植木鉢）

外寸：直径50cm×高さ45cm（底：直径32cm）

内寸：直径42cm×高さ43cm（底：直径31cm）

重量：4.6kg

容量：72リットル

材質：ファイバーグラス製（ガラス繊維、樹脂）

・底は「穴なし」ですが、「穴あり」にすることができます。

・防水加工は施しておりません。

（水漏れが困る場所への設置は、受け皿やインナーポットの使用、または防水塗料スプレー等のご利用をお勧めします。）

・サイズは目安であり多少前後する場合がございます。

・画面上の色はブラウザや設定により、実物は異なる場合があります。

・植物・樹木・植木・観葉植物用です。