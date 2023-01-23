『鉢カバー おしゃれ 人気 大型 プランター 観葉植物 植木鉢 FRP製 セラポット 10〜12号用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 26分に出品され03月06日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鉢カバー（プランター/ポット/インテリア/植木鉢）
外寸：直径50cm×高さ45cm（底：直径32cm）
内寸：直径42cm×高さ43cm（底：直径31cm）
重量：4.6kg
容量：72リットル
材質：ファイバーグラス製（ガラス繊維、樹脂）
・底は「穴なし」ですが、「穴あり」にすることができます。
・防水加工は施しておりません。
（水漏れが困る場所への設置は、受け皿やインナーポットの使用、または防水塗料スプレー等のご利用をお勧めします。）
・サイズは目安であり多少前後する場合がございます。
・画面上の色はブラウザや設定により、実物は異なる場合があります。
・植物・樹木・植木・観葉植物用です。
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¥ 8316
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日限定07 DoLABO ＨＩＬＬプランツバスケット22 43306 4個 ポット 鉢 鉢カバー
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CARNAC ヴィジェプランツカバーＣ−Ｌ−ＢＫ UB23LBK ポット 鉢 鉢カバー
¥ 8316
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¥ 8309
落札価格8316円
124 入札履歴
終了
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