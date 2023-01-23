『プランター 植木鉢 テラコッタ アンティーク調ポット テラアストラ アダーラ 41×32cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 21分に出品され03月20日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テラコッタプランターは、イタリア語の「焼いた（cotta）」「土（terra）」レンガや陶器と並んで、歴史のある素材です。800〜1000度で焼成。しっかりとした質感と重量があります。
表面をアンティークな風合いに仕上げた寒冷地対応のテラコッタポットです。
重量：約14kg
サイズ(mm):直径410×高さ320
材質：テラコッタ
仕上げ：寒冷地仕様・アンティーク仕上げ
生産国：ベトナム
水抜き穴あり
納期：1週間程度
※予告なしに仕様変更や生産中止となる場合があります。アンティーク仕上のため、使い始めは一部表面が剥離します。
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落札価格8316円
8 入札履歴
終了
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