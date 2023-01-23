プランター 植木鉢 テラコッタ アンティーク調ポット テラアストラ アダーラ 41×32cm【新年の贈り物】

商品情報

テラコッタプランターは、イタリア語の「焼いた（cotta）」「土（terra）」レンガや陶器と並んで、歴史のある素材です。800〜1000度で焼成。しっかりとした質感と重量があります。

表面をアンティークな風合いに仕上げた寒冷地対応のテラコッタポットです。



重量：約14kg

サイズ(mm):直径410×高さ320

材質：テラコッタ

仕上げ：寒冷地仕様・アンティーク仕上げ

生産国：ベトナム

水抜き穴あり

納期：1週間程度



※予告なしに仕様変更や生産中止となる場合があります。アンティーク仕上のため、使い始めは一部表面が剥離します。