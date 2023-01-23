『SPICE スパイス SPICE OF LIFE スクエアプランターボックススタンド Lサイズ TJXK2923 | プランター台 スクエアプランターボックススタンド プランターカバー【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 16時 53分に出品され04月18日 16時 53分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アートな雰囲気も漂うデザインプランター

アイアン製のスタンドに杉のスクエアボックスを乗せたプランター。

そこにあるだけでアートな雰囲気も漂うおしゃれなデザインに仕上げられています。

ボックスのサイズは28.5cm x 28.5cmで、スタンドと合わせた高さは75cmです。

同じデザインのSサイズやMサイズと組み合わせ、段違いに飾るのもおすすめ。

スタイリッシュにグリーンを室内に演出できるインテリアです。





商品サイズ:w285 d285 h750

詳細サイズ:内寸 : w250 d250 h190

商品重量:3300g

パッケージサイズ:w300 d310 h780

パッケージ重量:4000g

生産国:中国

素材:プランター:杉 脚:アイアン

品番:TJXK2923



※画像はイメージです。

※パッケージ、仕様、品番などの変更が予告なく変更される場合が御座います。

カテゴリー

ウッド アイアン スタンド 収納 植物 家具