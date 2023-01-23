『龍馬 4977292603133 ツル切り鉈【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 19時 49分に出品され03月03日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 抜群の切れ味で楽々ツル切り・枝払いや枝打ちもできる。