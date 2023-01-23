『友膳 オルディネールＢ GF4316 ポット 鉢 グラスファイバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 09時 00分に出品され04月27日 09時 00分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号：077-19860】/【VAR：69906】20230329newポット・鉢 グラスファイバー