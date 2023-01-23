『(代引き不可)千吉 強力剪定伸縮高枝切鋏 SGLP-9 4M 切りばさみ 剪定 高枝切りバサミ 園芸道具（ラッピング不可）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 48分に出品され04月08日 23時 48分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。
付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。
高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。
肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。
アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
正規品 灰シャベルの進化系 薪ストーブや焚火の灰掃除におすすめ ファイヤーサイド アッシュ 48100 灰取り 代引き不可
¥ 8316
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¥ 8316
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落札価格8316円
641 入札履歴
終了
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