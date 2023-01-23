『Bedecor Box Spring Cover Ultra-Elastic Fabric Wrap Around 4 Sides Bed Skirt【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 30分に出品され04月20日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Bedecor Box Spring Cover Ultra-Elastic Fabric Wrap Around 4 Sides Bed Skirt，Soft and Smooth Deep up to 9-King Size White ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング 花、ガーデニング 花瓶、花台 フレーム、ボックス

商品コード YS0000021734375122