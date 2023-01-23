『ジェックス ピュアクリスタルセラミックス 猫用〔ペット用品〕 代引不可【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 06時 45分に出品され03月24日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】ジェックス ピュアクリスタルセラミックス 猫用【ペット用品】