『ブリットケアミニ ドッグフード グレインフリー ラビット＆サーモン 6kg（2kg×3個） 成犬用 穀物不使用 小型犬用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 27分に出品され04月28日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブリットケア ミニ Brit Caer MINI ドッグフード グレインフリー ラビット＆サーモン 食物アレルギーを起こす愛犬を考慮。動物性タンパクはウサギ肉とサーモンを使用。また、とうもろこしや大豆、小麦を含まない穀物不使用のレシピで作られています。超小型犬・小型犬に食べやすい小粒タイプ。関節トラブル予防にグルコサミン・コンドロイチン、目の健康ケアにブルーベリーを配合。主原料のうさぎは、高たんぱく・低脂肪でとてもヘルシーな食材。サーモンは、EPAやDHAを豊富に含み、皮膚・被毛のケアにもおすすめ。低脂肪・高たんぱくでアスタキサンチンも豊富に含んでおり、体重管理サポートにも。】