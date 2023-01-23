『送料無料 キャットタワー 突っ張り 木製 スリム コンパクト 省スペース 折りたたみ式猫トイレ 目隠し 多頭飼い 滑り止めマット おしゃれ 高さ235~275cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 01分に出品され03月11日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー！

【商品仕様】天井高さ235〜275cmに対応可能です！商品重量17.5kg

【おまけの猫トイレ】下の収納スペースは猫トイレや雑貨など収納することができます！付属品として、折りたたみ式猫トイレもご用意しております。

【転倒防止ベルト】壁に固定することで、地震の時も倒れる心配がありません！

【登り降りやすいルート】猫ちゃんがスムーズに頂上まで登れる道を意識して設計されているから、子猫ちゃんもシニア猫も快適に遊べます！

【ハンモック】35cmもありますので、大型猫ちゃんでも余裕です！







商品スペック：

サイズ 48L x 44W x 275H cm

カラー グレー、ベージュ

素材 麻縄、ポリエステル、コットン

生産国 中国