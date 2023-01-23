『Brit ケア ミニ グレインフリー ベニソン 2kg×3袋 ドッグフード【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 03時 15分に出品され03月20日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベニソン（鹿肉）を使った小型犬の離乳食後の全年齢対応のグレインフリーフード。



ベニソンは低アレルゲンで胃腸が敏感なワンちゃんに理想的なタンパク質です。さらに良質な亜鉛を豊富に含んでおり、皮膚・被毛のケアにもお勧めです。ブルーベリーとハーブを配合した穀物不使用のレシピが食物アレルギーを抑制し、小型犬の健康をサポートします。