『あまにワン【60個】犬用栄養補完食 天然 亜麻仁 亜麻仁油 あまに アマニ 植物性 抗酸化 食物繊維 腸内環境 日本製 愛犬 健康 犬用 ペット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 12分に出品され03月31日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
あまにワン 犬用栄養補完食
植物性の犬用健康食品です。
亜麻仁（あまに・亜麻の種）オートクレープで柔らかく煮たものに、食用亜麻仁油をプラスしました。
亜麻仁をそのまままるごと使用することで、天然の抗酸化作用で様々な 健康保持に役立つリグナンや、腸内環境を改善する食物繊維等の栄養素も豊富！
ぜひあなたの大切な愛犬の健康バランスにお役立てください。
【原材料】亜麻仁、亜麻仁油
【原産国】日本
【内容量】16g×60個
注意事項
・犬用専門食品です。犬以外には与えないでください。
・規定量をお守りください。
・ペットの年齢・体調を見ながら量を加減してください。
・手術前や、膵炎の可能性がある場合には与えないでください。
・使用後に体調不良等、何らかの異常があった場合は給与を中止し、獣医師にご相談ください。
・生後1年未満の幼犬には与えないでください。
・袋への噛みつきや誤飲に注意しながら与えてください。
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落札価格8316円
344 入札履歴
終了
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