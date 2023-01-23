あまにワン【60個】犬用栄養補完食 天然 亜麻仁 亜麻仁油 あまに アマニ 植物性 抗酸化 食物繊維 腸内環境 日本製 愛犬 健康 犬用 ペット【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

あまにワン 犬用栄養補完食

植物性の犬用健康食品です。

亜麻仁（あまに・亜麻の種）オートクレープで柔らかく煮たものに、食用亜麻仁油をプラスしました。

亜麻仁をそのまままるごと使用することで、天然の抗酸化作用で様々な 健康保持に役立つリグナンや、腸内環境を改善する食物繊維等の栄養素も豊富！

ぜひあなたの大切な愛犬の健康バランスにお役立てください。



【原材料】亜麻仁、亜麻仁油

【原産国】日本

【内容量】16g×60個



注意事項

・犬用専門食品です。犬以外には与えないでください。

・規定量をお守りください。

・ペットの年齢・体調を見ながら量を加減してください。

・手術前や、膵炎の可能性がある場合には与えないでください。

・使用後に体調不良等、何らかの異常があった場合は給与を中止し、獣医師にご相談ください。

・生後1年未満の幼犬には与えないでください。

・袋への噛みつきや誤飲に注意しながら与えてください。