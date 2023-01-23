『トリミングシザー カット鋏 スキ鋏 2本セット ペット 犬 トリマー DEEDS P1 トリマー オリジナル 2本 セット はさみ すきばさみ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 52分に出品され03月09日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【セット内容】
シザー 1本
セニング 1本
専用ケース
シザー 6.5インチ、7.0インチ
6.5インチ
寸法 全長175mm 刃渡り80mm
指穴 動刃20×17mm 静刃19×17mm
重さ 58g
7.0インチ
寸法 全長192mm 刃渡り98mm
指穴 動刃21×17mm 静刃19×17mm
重さ 63g
セニング 6.0インチ
6.0インチ
寸法 全長168mm 刃渡り70mm
指穴 動刃22×20mm 静刃21×19mm
重さ 53g
※付属のケースは写真から変更になる場合がございます。
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スピーディック 替刃 10mm
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落札価格8316円
649 入札履歴
終了
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