『トリミングシザー カット鋏 スキ鋏 2本セット ペット 犬 トリマー DEEDS P1 トリマー オリジナル 2本 セット はさみ すきばさみ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 52分に出品され03月09日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報

【セット内容】

シザー 1本

セニング 1本

専用ケース



シザー 6.5インチ、7.0インチ



6.5インチ

寸法 全長175mm 刃渡り80mm

指穴 動刃20×17mm 静刃19×17mm

重さ 58g



7.0インチ

寸法 全長192mm 刃渡り98mm

指穴 動刃21×17mm 静刃19×17mm

重さ 63g



セニング 6.0インチ



6.0インチ

寸法 全長168mm 刃渡り70mm

指穴 動刃22×20mm 静刃21×19mm

重さ 53g



※付属のケースは写真から変更になる場合がございます。