『（無添加おやつ付き）ビィナチュラル ルート・ゴート 小粒 4.4kg （全年齢対応 一般成犬 低アレルゲン）（be-NatuRal ビィ・ナチュラル）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 15分に出品され03月09日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 be-NatuRal ビィ・ナチュラル ルート ３つのこだわり



安全性

合成保存料・着色料・香料一切不使用

オーストラリア産原材料使用

安全な酸化防止剤



健康

ヒューマングレードの原材料を使用

ビートパルプ不使用

窒素充填・脱酸素剤封入



おいしさ

厳選した素材の良い部位だけを使用

おいしさを最大限に引き出す調理