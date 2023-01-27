『ツアーパンフレット 松田聖子「SEIKO PRISM AGENCY 1985」【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 39分に出品され03月24日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

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ポスター付き。表紙にスレ、全体にヤケがあります。



状態細かく気にされる方は購入をお控えください。



特記しない場合は付属品は欠の場合もございます。

商品カテゴリ サツキBOOKS 古本 古本全般 CD、音楽ソフト、チケット その他

商品コード nami-th-20230127-49

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

その他 タグ ツアーパンフレット 松田聖子「SEIKO

PRISM

AGENCY

1985」