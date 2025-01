【送料無料】[CD]/高野洸/2LDK [DVD付初回生産限定豪華盤]【2025年の人気アイテム】

商品情報

ドラマ・映画・舞台で活躍中の高野洸、待望の2ndアルバム。最新曲「ASAP」含む全11曲収録。初回生産限定豪華盤のDVDには、サマービーツ 〜高野洸 1st Live Tour"ENTER"〜 (Music Video)、tiny lady (Music Video)、Memory of Sunset (Music Video)、ASAP -高野洸×Beat Buddy Boi- (Music Video)他、[特典映像] Making of 2nd ALBUM "2LDK"、<高野洸 FAN MEETING 2022〜on the stage〜>(ファイナル・27・2部公演/1部イベントパートダイジェスト/Making)を収録。スペシャルパッケージ仕様。フォトブック (A4サイズ・80P)、トレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム)、オンラインイベント応募シリアル<〜2022年7月31日(日)23:59まで>、6thシングル連動特典応募シリアル<〜2022...