『Robert Glasper Experiment / Black Radio: 10th Anniversary Deluxe Edition (3枚組 / 180グラム重量盤レコード) 〔LP〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 01時 54分に出品され03月20日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2022年11月18日 / ジャンル:ジャズ / フォーマット:LP / 組み枚数:3 / レーベル:Blue Note / 発売国:International / 商品番号:4596893 / その他:限定盤， デラックスエディション / アーティストキーワード:Robert Glasper Experiment ロバートグラスパーエクスペリメント