DVD/趣味教養/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage -track.4- (本編DVD+特典DVD+CD) (初回限定版)【新年の贈り物】

商品情報

趣味教養 (ヒプノシスマイク-D.R.B-Rule the Stage、高野洸、松田昇大、秋嶋隆斗、阿部顕嵐、水江建太、バーンズ勇気、EVIL LINE RECORDS)

2021年8月11日 発売





CD:1

1.Fight 4 Your Pride -Rule the Stage track.4-

2.兄弟喧嘩 Round 2

3.記憶

4.愚者と賢者

5.一斉検挙

6.Come Back To Me

7.今は光

8.Why We Fight

9.偽りの仮面

10.天秤

11.Crossing Lines

12.戦いの始まり

13.Division Rap Battle Final Round

14.Hypnosis Delight