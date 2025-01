DVD/趣味教養/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage -track.1- (本編DVD+特典DVD+CD) (初回限定版)【Pアップ】【新年の贈り物】

商品情報

趣味教養 (ヒプノシスマイク-D.R.B-Rule the Stage、高野洸、松田昇大、秋嶋隆斗、EVIL LINE RECORDS)

2020年4月22日 発売





CD:1

1.Gimme The Mic -Rule the Stage track.1-

2.Counterfeit Busters

3.Trigger Off

4.兄弟喧嘩

5.不気味な予感

6.We Are North Bastard

7.2つの影

8.Mad Scientist

9.Snake Attack

10.Red Thunder

11.Buster Bros!!! vs North Bastard(Part.1)

12.Buster Bros!!! vs North Bastard(Part.2)

13.Gimme The Mic(フィナーレ)