『【取寄商品】BD/劇場アニメ/劇場版SHIROBAKO 豪華版(Blu-ray) (本編Blu-ray+特典Blu-ray+2CD) (豪華版)【Pアップ】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 00時 46分に出品され03月21日 00時 46分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 劇場アニメ (武蔵野アニメーション、木村珠莉、佳村はるか、千菅春香、高野麻美、水島努、関口可奈味、浜口史郎)

2021年1月8日 発売





CD:1

1.これまでと、これからと(サウンドトラック)

2.そしていつもの武蔵野アニメーション(サウンドトラック)

3.第三飛行少女隊 めでゅーさ(サウンドトラック)

4.ありあ、スクランブル!(サウンドトラック)

5.マスターアームオン!だぞ(サウンドトラック)

6.巨匠・山田昌志(サウンドトラック)

7.それぞれの今…(サウンドトラック)

8.ミムロロのテーマ(サウンドトラック)

9.ありのままの自分(サウンドトラック)

10.声優ララララ(サウンドトラック)

11.私たちの七福陣の今(サウンドトラック)

12.岐路(サウンドトラック)

13.バディ タロー&平岡(サウンドトラック)

14.変わらない安らぎを(サウンドトラック)