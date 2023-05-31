[国内盤DVD] 映画 コンフィデンスマンJP トリロジー DVD BOX[3枚組] (2023/5/31発売)【2024年最新】

商品情報

【品番】 PCBC-61799



【JAN】 4988632505413



【発売日】 2023年05月31日



【アーティスト】

ビビアン・スー|角野卓造|広末涼子|江口洋介|山口紗弥加|柴田恭兵|小池徹平|生瀬勝久|竹内結子|北大路欣也|濱田マリ|松重豊|小日向文世|高嶋政宏|石黒賢|梶原善|岡田義徳|長澤まさみ|佐藤隆太|真木よう子|城田優|濱田岳|佐津川愛美|古沢良太|瀬戸康史|三浦春馬|デヴィ・スカルノ|徳永えり|前田敦子|古川雄大|吉瀬美智子|板倉陽子|滝藤賢一|瀧川英次|小手伸也|白濱亜嵐|生田絵梨花|田中亮|東出昌大|桜井ユキ|fox capture plan|織田梨沙|Michael Keida|関水渚



【収録内容】

［1］コンフィデンスマンJP ロマンス編

［2］コンフィデンスマンJP プリンセス編

［3］コンフィデンスマンJP 英雄編

【関連キーワード】：ビビアン・スー|角野卓造|広末涼子|江口洋介|山口紗弥加|柴田恭兵|小池徹平|生瀬勝久|竹内結子|北大路欣也|濱田マリ|松重豊|小