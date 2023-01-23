[国内盤DVD] 賢者の孫 第2巻【2025年度カレンダ】

商品情報

【品番】 KABA-10692



【JAN】 4988111656810



【発売日】 2019年08月23日



【アーティスト】

屋良有作|森川智之|大谷幸|高島雅羅|三宅昌和|山口愛|土屋雅紀|高橋龍也|長妻樹里|菊池政治|志田有彩|若井友希|久保田未夢|河本啓佑|小林裕介|田村正文|本泉莉奈|佐藤敦|佐藤沙耶|澤入祐樹|小松昌平|重冨英里|葉山翔太|小林千晃|吉七味。|吉岡剛|緒方俊輔|雛乃木まや



【収録内容】

〈第5話〉〜〈第8話〉

【関連キーワード】：屋良有作|森川智之|大谷幸|高島雅羅|三宅昌和|山口愛|土屋雅紀|高橋龍也|長妻樹里|菊池政治|志田有彩|若井友希|久保田未夢|河本啓佑|小林裕介|田村正文|本泉莉奈|佐藤敦|佐藤沙耶|澤入祐樹|小松昌平|重冨英里|葉山翔太|小林千晃|吉七味。|吉岡剛|緒方俊輔|雛乃木まや|ヤラユウサク|モリカワトシユキ|オオタニコウ|タカシマガラ|ミヤケマサカズ|ヤマグチメグミ|ツチヤマサキ|タカハシタツヤ|ナガツマジュリ|キクチセイジ|シダアリサ|ワカイユウキ|クボタミユ|