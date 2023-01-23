[国内盤DVD] 真夜中のオカルト公務員 第1巻【2025の人気アイテム】

商品情報

【品番】 KABA-10701



【JAN】 4988111657497



【発売日】 2019年07月24日



【アーティスト】

福山潤|遊佐浩二|櫻井孝宏|渡邊哲哉|入野自由|樋口達人|前野智昭|山本和臣|エヴァン・コール|伊藤依織子|土岐隼一|たもつ葉子



【収録内容】

〈第1話〉新宿上空の天狗と天使

〈第2話〉神楽坂の白い猫又

〈第3話〉琥珀の瞳のトリックスター

〈第4話〉歌舞伎町の定点観測

【関連キーワード】：福山潤|遊佐浩二|櫻井孝宏|渡邊哲哉|入野自由|樋口達人|前野智昭|山本和臣|エヴァン・コール|伊藤依織子|土岐隼一|たもつ葉子|フクヤマジュン|ユサコウジ|サクライタカヒロ|ワタナベテツヤ|イリノミユ|ヒグチタツト|マエノトモアキ|ヤマモトカズトミ|エヴァン・コール|イトウエリコ|トキシュンイチ|タモツヨウコ|マヨナカノ・オカルト・コウムイン・ダイ1カン