『[国内盤DVD] 真夜中のオカルト公務員 第1巻【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 23時 30分に出品され04月12日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 KABA-10701
【JAN】 4988111657497
【発売日】 2019年07月24日
【アーティスト】
福山潤|遊佐浩二|櫻井孝宏|渡邊哲哉|入野自由|樋口達人|前野智昭|山本和臣|エヴァン・コール|伊藤依織子|土岐隼一|たもつ葉子
【収録内容】
〈第1話〉新宿上空の天狗と天使
〈第2話〉神楽坂の白い猫又
〈第3話〉琥珀の瞳のトリックスター
〈第4話〉歌舞伎町の定点観測
【関連キーワード】：福山潤|遊佐浩二|櫻井孝宏|渡邊哲哉|入野自由|樋口達人|前野智昭|山本和臣|エヴァン・コール|伊藤依織子|土岐隼一|たもつ葉子|フクヤマジュン|ユサコウジ|サクライタカヒロ|ワタナベテツヤ|イリノミユ|ヒグチタツト|マエノトモアキ|ヤマモトカズトミ|エヴァン・コール|イトウエリコ|トキシュンイチ|タモツヨウコ|マヨナカノ・オカルト・コウムイン・ダイ1カン
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落札価格8316円
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