[国内盤DVD] 世話やきキツネの仙狐さん Vol.3【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【品番】 ZMBZ-13293



【JAN】 4935228183593



【発売日】 2019年09月25日



【アーティスト】

喜多村英梨|諏訪部順一|大島美和|佐南友理|三宅昌和|中村能子|土屋雅紀|内田真礼|佐倉綾音|藤澤慶昌|曾我篤史|和氣あず未|熊谷勝弘|呉健弘|越田知明|竹内優太|リムコロ|和田俊也



【収録内容】

〈第9話〉こうすれば恥ずかしくないじゃろ

〈第10話〉たまには童心に返るのもよいじゃろ?

〈第11話〉今夜は少し荒れそうじゃの

〈第12話〉それでも，あやつを……

【関連キーワード】：喜多村英梨|諏訪部順一|大島美和|佐南友理|三宅昌和|中村能子|土屋雅紀|内田真礼|佐倉綾音|藤澤慶昌|曾我篤史|和氣あず未|熊谷勝弘|呉健弘|越田知明|竹内優太|リムコロ|和田俊也|キタムラエリ|スワベジュンイチ|オオシマミワ|サナミユリ|ミヤケマサカズ|ナカムラヨシコ|ツチヤマサキ|ウチダマアヤ|サクラアヤネ|フジサワヨシアキ|ソガアツシ|ワキアズミ|クマヤカツヒロ|クレタケヒロ|コシダトモア