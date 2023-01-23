『[国内盤DVD] ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王 DVD BOX3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 04時 06分に出品され03月13日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 KABA-10637
【JAN】 4988111908957
【発売日】 2019年02月27日
【アーティスト】
佐藤利奈|斎藤千和|三木眞一郎|森川智之|諏訪部順一|石田彰|釘宮理恵|堀江由衣|菅沼栄治|福圓美里|川村敏江|鈴木雅詞|日野聡|東地宏樹|小林ゆう|寺島拓篤|梶裕貴|悠木碧|茅野愛衣|井上小百合
【収録内容】
〈 09〉死を前にして人は陽気になることがあるという
〈 10〉我が名を呼ぶのは，我が魂
〈 11〉か弱き花の蕾には，薬もあれば毒もある
〈 12〉世界は広く，果てしない
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落札価格8316円
755 入札履歴
終了
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