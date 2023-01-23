[国内盤DVD] ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王 DVD BOX3【新年の贈り物】

商品情報

【品番】 KABA-10637



【JAN】 4988111908957



【発売日】 2019年02月27日



【アーティスト】

佐藤利奈|斎藤千和|三木眞一郎|森川智之|諏訪部順一|石田彰|釘宮理恵|堀江由衣|菅沼栄治|福圓美里|川村敏江|鈴木雅詞|日野聡|東地宏樹|小林ゆう|寺島拓篤|梶裕貴|悠木碧|茅野愛衣|井上小百合



【収録内容】

〈 09〉死を前にして人は陽気になることがあるという

〈 10〉我が名を呼ぶのは，我が魂

〈 11〉か弱き花の蕾には，薬もあれば毒もある

〈 12〉世界は広く，果てしない

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