初回限定版（取）　アニメ映画　5Blu-ray/映画「君の名は。」Blu-rayコレクターズ・エディション　17/7/26発売　オリコン加盟店【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

初回限定版Blu-rayコレクターズ・エディション4K Ultra HD Blu-ray同梱5枚組

・本編ディスク2枚+特典ディスク3枚（計5枚組）

・100Pブックレット

・縮刷版台本

・ミニキャラシール封入

・ディレクション新海誠監督、キャラクターデザイン田中将賀氏、美術監督丹治匠氏・馬島亮子氏ら豪華スタッフによる描き下ろし6面デジパック仕様

・アウターケース付き



※4K ULTRA HDは従来のブルーレイやDVD機器では再生できません。



観客動員数1900万人突破！邦画興行収入歴代2位！（興行通信社調べ）アジア圏で7冠達成！世界中が恋をした映画『君の名は。』が2017年7月26日ついに発売！



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