『初回限定版（取） アニメ映画 5Blu-ray/映画「君の名は。」Blu-rayコレクターズ・エディション 17/7/26発売 オリコン加盟店【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 09分に出品され03月28日 16時 09分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初回限定版Blu-rayコレクターズ・エディション4K Ultra HD Blu-ray同梱5枚組
・本編ディスク2枚+特典ディスク3枚（計5枚組）
・100Pブックレット
・縮刷版台本
・ミニキャラシール封入
・ディレクション新海誠監督、キャラクターデザイン田中将賀氏、美術監督丹治匠氏・馬島亮子氏ら豪華スタッフによる描き下ろし6面デジパック仕様
・アウターケース付き
※4K ULTRA HDは従来のブルーレイやDVD機器では再生できません。
観客動員数1900万人突破！邦画興行収入歴代2位！（興行通信社調べ）アジア圏で7冠達成！世界中が恋をした映画『君の名は。』が2017年7月26日ついに発売！
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落札価格8316円
118 入札履歴
終了
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