『初回生産限定版(ハ取) 豪華特典仕様 アニメ映画 5Blu-ray/「天気の子」Blu-rayコレクターズ・エディション 4K Ultra HD Blu-ray同梱5枚組 20/5/27発売【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 07分に出品され03月07日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初回生産限定版（封入特典・仕様）
・4K ULTRA HD（1枚）
・Blu-ray4枚(本編ディスク1枚+特典ディスク3枚)
・描き下ろし3面デジパック仕様
・アウターケース
・ブックレット
・縮刷版台本
・作画監督 田村篤氏 描き下ろし線画クリアシール
前作『君の名は。』から3年ー。今や世界的に注目されるアニメーション監督・新海誠の興行収入140億円突破し、2019年NO.1作品に輝いた『天気の子』がBlu-ray＆DVDで遂に発売!!天候の調和が狂っていく時代に、運命に翻弄される東京にやってきた家出少年・帆高と不思議な力を持つ少女・陽菜の自らの生き方を「選択」するふたりの恋の物語。
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落札価格8316円
99 入札履歴
終了
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