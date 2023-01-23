初回生産限定版(ハ取) 豪華特典仕様 アニメ映画 5Blu-ray/「天気の子」Blu-rayコレクターズ・エディション 4K Ultra HD Blu-ray同梱5枚組 20/5/27発売【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

初回生産限定版（封入特典・仕様）

・4K ULTRA HD（1枚）

・Blu-ray4枚(本編ディスク1枚+特典ディスク3枚)

・描き下ろし3面デジパック仕様

・アウターケース

・ブックレット

・縮刷版台本

・作画監督 田村篤氏 描き下ろし線画クリアシール



前作『君の名は。』から3年ー。今や世界的に注目されるアニメーション監督・新海誠の興行収入140億円突破し、2019年NO.1作品に輝いた『天気の子』がBlu-ray＆DVDで遂に発売!!天候の調和が狂っていく時代に、運命に翻弄される東京にやってきた家出少年・帆高と不思議な力を持つ少女・陽菜の自らの生き方を「選択」するふたりの恋の物語。



【ご注意】

ただ今のご注文の出荷日は、発売日後 です。

郵便またはクロネコ便での発送とさせていただいております。

(宅配便ご希望の場合は￥600〜になります。)

商品到着まで出荷日から2〜4日かかります。

