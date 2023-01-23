『玉置浩二 2Blu-ray/玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections Arcadia & 星路 (みち) 23/8/2発売【オリコン加盟店】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 42分に出品され03月13日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様

・Blu-ray2枚組



デビュー35周年を迎えた玉置浩二、オーケストラ、ツアーファイナル公演、そして最新ソロツアーの中から仙台公演の模様完全収録。記念すべきアニバーサリーイヤーの作品。



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