『【アイルサベイ蒸留所★オレンジ、シナモン、メイプルシロップ、デーツ】ドランブレイド 2008 13年 オクタブ 54.5％ 700ｍｌ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 48分に出品され03月12日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 オクタブシリーズは シェリーの空樽を組み替えた容量60Lほどのオクタブ（小樽） で追熟を行ったダンカンテイラーのシリーズです。 2種の異なる樽で熟成させることで、 より複雑なフレーバー をもつウイスキーに仕上がっています。 ローランドのガーヴァン蒸溜所と同じ敷地内に 2007 年に設立された アイルサベイ蒸溜所 のモルトウイスキーをメインに使用したティースプーンモルト（ブレンデッドモルト）です。 オクタブで 7 ヵ月追熟、 国内限定74本 です。 ＜輸入元テイスティング＞ 香り： シェリーやサルタナ のアロマに オレンジ、シナモン が広がります。 味 ： メイプルシロップ、シェリー、デーツ にペッパーや温かみのあるシナモンが加わります。 商品カテゴリ 酒のキンコー洋酒店ヤフー店 ウィスキー 食品 ドリンク、水、お酒 洋酒 ウィスキー スコッチ

商品コード 225387