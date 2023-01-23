『ルーチェ [2016]750ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 13時 30分に出品され03月25日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イタリア語で「光」という名の「ルーチェ」。
カリフォルニアのロバート・モンダヴィと、イタリアのフレスコバルディによるスーパートスカーナ！
フィレンツェの名門フレスコバルディ家と「カリフォルニアワインの父」ロバート・モンダヴィのジョイントベンチャーで生まれた、メルロー品種の柔らかさとトスカーナ州モンタルチーノの土着品種であるサンジョヴェーゼ品種のしっかりとしたボディ、エレガンスが見事に融合したスーパープレミアムワインです。
ドメーヌ・モーム ジュヴレ・シャンベルタン 1er ラヴォー・サン・ジャック [2011]750ml
¥ 8316
パトリック・ピウズ シャブリ 1er モンテ・ド・トネル [2017]750ml (白ワイン)
¥ 8316
ドメーヌ・ド・マルジリー ユラン エル・ペ・エム エクストラ・ブリュット NV 750ml
¥ 8316
フリッツ ハーク ブラウネベルガー ユッファー ゾンネンウーア リースリング アウスレーゼ #06 2010 ハーグ Fritz Haag ドイツ 白ワイン
¥ 8316
ワイン 白ワイン シャトー・イガイ・タカハ ”美夜（ミヤ）” シャルドネ サンタバーバラ wine
¥ 8316
ドメーヌ・デュ・ペゴー シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ キュヴェ・ローレンス [2013]750ml (赤ワイン)
¥ 8316
ワイン 赤ワイン ポール・ラトー 心 ココロ ピノノワール サンタバーバラカウンティ[2013] Paul Lato“Kokoro” Pinot Noir Santa barbara County wine
¥ 8316
【特級シャブリ】 ラ シャブリジェンヌ シャブリ グラン クリュ グルヌイユ 2020 白 750ml
¥ 8316
マルセル・ダイス アルテンベルグ・ド・ベルグハイム グラン・クリュ [2012]【並行品】
¥ 8316
オスピス・ド・ボーヌ モンテリー ル・デュレス・レベリン [2012]750ml
¥ 8316
シャトー・ポンテ・カネ [2011]750ml
¥ 8316
ドメーヌ・クロ・ド・ラ・シャペル ヴォルネイ 1er カレル・スー・ラ・シャペル [2011]750ml
¥ 8316
コント ラフォン モンテリー プルミエ クリュ レ デュレス 2012 コントラフォン Comtes Lafon Monthelie Les Duresses フランス ブルゴーニュ 赤ワイン
¥ 8316
コント ラフォン モンテリー プルミエ クリュ レ デュレス 2013 コントラフォン Comtes Lafon Monthelie Les Duresses フランス ブルゴーニュ 赤ワイン
¥ 8316
キンタ・ド・ヴェスヴィオ ヴィンテージ・ポート [2017]750ml (シミントン)
¥ 8316
マサイアソン カベルネ ソーヴィニョン ナパ ヴァレー インポーター直送品 カリフォルニア 赤ワイン
¥ 8316
ワイン 赤ワイン ナパバレー ナパヴァレー レアム ”ラ・フェ” ロゼ ナパヴァレー メルロー 2020 wine
¥ 8316
ワイン 赤ワイン ボデガ・チャクラ by サッシカイア ”トレインタ・イ・ドス” ピノノワール アルゼンチン 2020 wine
¥ 8316
落札価格8316円
385 入札履歴
終了
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