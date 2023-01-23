『ルーチェ [2016]750ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 13時 30分に出品され03月25日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イタリア語で「光」という名の「ルーチェ」。

カリフォルニアのロバート・モンダヴィと、イタリアのフレスコバルディによるスーパートスカーナ！



フィレンツェの名門フレスコバルディ家と「カリフォルニアワインの父」ロバート・モンダヴィのジョイントベンチャーで生まれた、メルロー品種の柔らかさとトスカーナ州モンタルチーノの土着品種であるサンジョヴェーゼ品種のしっかりとしたボディ、エレガンスが見事に融合したスーパープレミアムワインです。