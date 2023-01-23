『パトリック・ピウズ シャブリ 1er モンテ・ド・トネル [2017]750ml (白ワイン)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 00時 53分に出品され03月23日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オリヴィエ・ルフレーヴ、ヴェルジェ、JMブロカールと名門ドメーヌの醸造長経験した、醸造のプロフェッショナルが造るシャブリ！