『ウイスキー グレンフィディック 19年ディスカバリー バーボンカスク 700ml シングルモルト 洋酒 whisky【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 19時 36分に出品され03月12日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 免税店向けにリリースされた“エイジ・オブ・ディスカバリー”シリーズ第2弾。アメリカの西部や南部、ミシシッピー流域の大探検時代にちなんでバーボンカスクでフィニッシュを行いボトリング。