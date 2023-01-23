『グレンギリー １５年 ルネッサンス ファーストチャプター ７００ml 並行輸入品 【ウイスキー:ハイランドモルト】【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 08時 48分に出品され04月06日 08時 48分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ≪ルネッサンス（再生）シリーズ≫は、１９９７年に稼働を再開したグレンギリー蒸留所のハウススタイルを伝えるシリーズ。シリーズ第一弾の「ファーストチャプター」は、バーボンカスクとシェリーカスクで熟成されたモルト原酒のブレンド。芳醇なフルーツの風味とスパイスの香りがしっかりとしたボディの中で見事に調和します。